В Одессе ищут взрывчатку в многоэтажке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Полиция проверяет сообщение о минировании здания в Приморском районе Одессы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
Сообщение о том, что на улице Большая Арнаутская заминирован дом, в полицию поступило в 14:45.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.
Правоохранители обследуют многоэтажку и прилегающую к ней территорию на наличие взрывоопасных устройств, предметов или веществ.
Напомним, аноним заявил о заложенной взрывчатке в столичном медучреждении.