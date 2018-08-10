В Одесі п'яна жінка-водій врізалася в дерево і кидалася на поліцейських
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 серпня. УНН. На вулиці Маршала Малиновського в Одесі жінка-водій автомобіля Nissan не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на дерево. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області, передає УНН.
Правоохоронці, які прибули для оформлення матеріалів пригоди помітили, що жінка має виражені ознаки алкогольного сп’яніння. На місці також працювали співробітники рятувальної служби, які допомогли водійці дістатись з салону понівеченого легковика. У результаті ДТП ніхто не постраждав.
"При перевірці на стан сп’яніння, алкотестер підтвердив нетверезий стан жінки - 1,48 проміле. Під час оформлення відповідних матеріалів громадянка поводила себе агресивно, кидалась в бійку та не виконувала жодних законних вимог працівників поліції. Оскільки існувала загроза, що порушниця може заподіяти собі та оточуючим шкоду, її затримали та доставили до відділку поліції", - йдеться у повідомленні.
На 32-річну порушницю склали адміністративні матеріали за статтями КУпАП: 185 (злісна непокора працівнику поліції), 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу). Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.
Нагадаємо, у результаті ДТП в Одесі за участі кількох автомобілів постраждала жінка.