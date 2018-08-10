В Одессе пьяная женщина-водитель врезалась в дерево и бросалась на полицейских
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 августа. УНН. На улице Маршала Малиновского в Одессе женщина-водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на дерево. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает УНН.
Прибывшие для оформления материалов происшествия заметили, что женщина имеет выраженные признаки алкогольного опьянения. На месте также работали сотрудники спасательной службы, которые помогли водителю добраться из салона изувеченной легковушки. В результате ДТП никто не пострадал.
"При проверке на состояние опьянения, алкотестер подтвердил нетрезвое состояние женщины - 1,48 промилле. Во время оформления соответствующих материалов гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и не выполняла никаких законных требований сотрудников полиции. Поскольку существовала угроза, что нарушительница может причинить себе и окружающим вред, ее задержали и доставили в отделение полиции", - говорится в сообщении.
На 32-летнюю нарушительницу составили административные материалы по статьям КУоАП: 185 (злостное неповиновение работнику полиции), 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения и 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства). Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
Напомним, в результате ДТП в Одессе при участии нескольких автомобилей пострадала женщина.