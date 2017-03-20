В Одесі розшукують чоловіка, що вчинив стрілянину
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 березня. УНН. Близько 11:00 до Київського відділу поліції м.Одеси надійшло повідомлення з однієї з одеських лікарень, куди був доставлений чоловік, 1986 року народження з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє УНН із повідомленням на відділ комунікації поліції в Одеській області.
На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції ГУНП в Одеській області, яка наразі ще працює.
На теперішній час встановлюються обставини події, розглядається декілька версій щодо цієї пригоди.
За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП розпочате кримінальне провадження ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці розшукують зловмисника, по місту оголошено план-перехоплення "Сирена".
Нагадаємо, 2 березня в одній із крюінгових компаній Одеси сталася стрілянина. Інцидент трапився по вул.Водопровідній.
Чоловік звинуватив морську компанію у тому, що вони не виконали своїх зобов’язаннь щодо працевлаштування моряка. У зв’язку з чим чоловік забрав у працівників компанії ноутбук та гроші.