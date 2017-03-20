В Одессе разыскивают мужчину, открывшего стрельбу

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Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144011 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 20 марта. УНН. Около 11:00 в Киевский отдела полиции Одессы поступило сообщение из одной из одесских больниц, куда был доставлен мужчина, 1986 года рождения с огнестрельными ранениями. Передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции ГУНП в Одесской области, которая сейчас еще работает.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассматривается несколько версий относительно этого происшествия.

По данному факту следственным отделом Киевского ОП начато уголовное производство ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, по городу объявлен план-перехват "Сирена".

Напомним, 2 марта в одной из крюинговых компаний Одессы произошла перестрелка. Инцидент произошел на ул. Водопроводная.

Мужчина обвинил морскую компанию в том, что они не выполнили своих обязательствам по трудоустройству моряка. В связи с чем мужчина забрал у работников компании ноутбук и деньги.

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