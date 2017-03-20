В Одессе разыскивают мужчину, открывшего стрельбу

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции ГУНП в Одесской области, которая сейчас еще работает.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассматривается несколько версий относительно этого происшествия.

По данному факту следственным отделом Киевского ОП начато уголовное производство ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, по городу объявлен план-перехват "Сирена".

Напомним, 2 марта в одной из крюинговых компаний Одессы произошла перестрелка. Инцидент произошел на ул. Водопроводная.

Мужчина обвинил морскую компанию в том, что они не выполнили своих обязательствам по трудоустройству моряка. В связи с чем мужчина забрал у работников компании ноутбук и деньги.