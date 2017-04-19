В Одесі розпочались збори командирів підрозділів з конвоювання

"Ми проводимо збори командирів рот з метою вдосконалення та покращення фахових знань, відповідно до займаних посад. Наша задача — постійно вдосконалюватись, адже засуджені завжди вигадують нові шляхи для втечі", - зазначив заступник начальника штабу Південного територіального управління НГУ полковник Валентин Тарадай.

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Під час занять розглянули питання щодо вимог керівних документів з організації та контролю за бойовою службою варт з КЕОП, організації бойової служби варт з конвоювання, проведення інструктажу з начальниками та помічниками начальників варт, підготовки по зв’язку та медичної підготовки. В перший день зборів акцент було зроблено на організацію несення служби планових залізничних та зустрічних варт. Практично відпрацювали нормативи зі служби конвоювання, а саме: неповний обшук підсудного, застосування зброї при здійснені втечі засудженим.