В Одессе начались сборы командиров подразделений по конвоированию

“Мы проводим сборы командиров рот с целью совершенствования и улучшения профессиональных знаний, в соответствии с занимаемых должностей. Наша задача — постоянно совершенствоваться, ведь осужденные всегда придумывают новые пути для побега”, — отметил заместитель начальника штаба Южного территориального управления НГУ полковник Валентин Тарадай.

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Во время занятий был рассмотрен вопрос относительно требований руководящих документов по организации и контролю за боевой службой конвоев с КЕОП, организации боевой службы по конвоированию, проведения инструктажа с начальниками и помощниками начальников караулов, подготовки по связи и медицинской подготовки. В первый день сборов акцент был сделан на организацию несения службы плановых железнодорожных и встречных конвоев. Практически отработали нормативы со службы конвоирования, а именно: неполный обыск подсудимого, применения оружия при осуществлении побега осужденным.