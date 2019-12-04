В Одесі реєстратор хотів переоформити комунальну власність вартістю 2 млн гривень на мешканців ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Державний реєстратор в Одесі намагався переоформити комунальну власність вартістю 2 млн гривень на мешканців тимчасово окупованих територій Луганщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України блокувала його протиправну діяльність. Оперативники спецслужби встановили, що держеєстратор одного з одеських комунальних підприємств оформив пакет недостовірної документації для перереєстрації нерухомості установи на фізичних осіб з тимчасово непідконтрольних Україні територій”, — сказано у повідомленні.
Задокументовано, що для оборудок з майном він грубо порушував порядок проведення реєстрації речових прав нерухомого майна. Зловмисник вносив неправдиві дані до державного реєстру нерухомості та відчужував нежитлові приміщення, які належать до спільної власності територіальних громад Одещини.
Проведено обшуки. Завдяки своєчасному втручанню СБУ ‒ на три об’єкти накладено арешти. За попередньою оцінкою експертів, вартість потенційно незаконно відчуженого майна становить понад 2 мільйони гривень.
Наразі державному реєстратору оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть представника так званої “народної міліції ЛНР”.