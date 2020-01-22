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В Одесі п'яне подружжя забарикадувалося з дітьми: квартиру штурмували спецпризначенці

Київ • УНН

 • 19841 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Вночі в Одесі спецпідрозділам поліції з рятувальниками довелося штурмувати квартиру, в якій забарикадувалися п'яні чоловік і жінка з двома малолітніми дітьми. Про це у вівторок на своїй сторінці в Facebook написала в.о. начальника Служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова, передає УНН.

В Одесі п'яне подружжя забарикадувалося з дітьми: квартиру штурмували спецпризначенці

"Ніч. Приморський район. Багатьом з боку це здалося б рятувальною операцією. За великим рахунком, це так і було. Співробітники територіального відділу служби у справах дітей Одеської міськради виїхали за адресою соціально неблагополучної сім'ї для негайного вилучення двох дітей в зв'язку з загрозою їх життю і здоров'ю", - заявила Нікандрова.

За її словами, інцидент стався об 00:15 в ніч на середу.

"Дві дівчинки у віці 1,5 і 4,5 роки. Мати дітей і співмешканець перебували в стані алкогольного сп'яніння", - написала керівник Служби у справах дітей.

Вона повідомила, що чоловік і жінка часто знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, сім'я перебуває на обліку служби, як СЖО - складні життєві обставини.

"Зазвичай в роботі таких оперативних груп беруть участь служба у справах дітей, поліція, медики та центр соцслужб (колегія фахівців). Сьогодні ж підключилися ТОР (спецпідрозділ поліції тактико-оперативного реагування), спецпідрозділ поліції "Поліна" (займається домашнім насильством), співробітники МНС. Без них врятувати дітей було б вкрай складно, оскільки батьки забарикадувалися в квартирі і прохання відкрити двері співробітникам повністю проігнорували", - написала Нікандрова.

З її слів, діти були передані до відповідного дитячого закладу. Волонтери допомогли забезпечити їх необхідною гуманітарною допомогою.

Як повідомляв УНН, королівська військова поліція Нідерландів на вихідних затримала в амстердамському аеропорту Схіпхол громадянина України за підозрою в жорстокому поводженні з дитиною.

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