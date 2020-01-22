В Одессе пьяные супруги забаррикадировались с детьми: квартиру штурмовали спецназовцы

КИЕВ. 22 января. УНН. Ночью в Одессе спецподразделениям полиции со спасателями пришлось штурмовать квартиру, в которой забаррикадировались пьяные супруги с двумя малолетними детьми. Об этом во вторник на своей странице в Facebook написала и.о. начальника Службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова, передает УНН.