В Одессе пьяные супруги забаррикадировались с детьми: квартиру штурмовали спецназовцы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Ночью в Одессе спецподразделениям полиции со спасателями пришлось штурмовать квартиру, в которой забаррикадировались пьяные супруги с двумя малолетними детьми. Об этом во вторник на своей странице в Facebook написала и.о. начальника Службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова, передает УНН.
"Ночь. Приморский район. Многим со стороны показалось бы спасательной операцией. По большому счету, это так и было. Сотрудники территориального отдела службы по делам детей Одесского горсовета выехали по адресу социально неблагополучной семьи для немедленного изъятия двух детей в связи с угрозой их жизни и здоровью", - заявила Никандрова.
По ее словам, инцидент произошел в 00:15 в ночь на среду.
"Две девочки в возрасте 1,5 и 4,5 года. Мать детей и сожитель находились в состоянии алкогольного опьянения", - написала руководитель Службы по делам детей.
Она сообщила, что мужчина и женщина часто находятся в состоянии алкогольного опьянения, семья состоит на учете службы, как СЖО - сложные жизненные обстоятельства.
"Обычно в работе таких оперативных групп участвуют служба по делам детей, полиция, медики и центр соцслужб (коллегия специалистов). Сегодня же подключились ТОР (спецподразделение полиции тактико-оперативного реагирования), спецподразделение полиции "Полина" (занимается домашним насилием), сотрудники МЧС. Без них спасти детей было бы крайне сложно, поскольку родители забаррикадировались в квартире и просьбы открыть дверь сотрудникам полностью проигнорировали", - написала Никандрова.
По ее словам, дети были переданы в соответствующее детское учреждение. Волонтеры помогли обеспечить их необходимой гуманитарной помощью.
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