В Одесі пройшла акція “Посади дерево”
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні одесити висадили дерева на Французькому бульварі уздовж трамвайних колій. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Більше 40 кленів прикрашатимуть одну із найстаріших вулиць міста. Акцію організували волонтери та активісти громадського руху “Зелений лист”.
“Через постійну забудову міста багато дерев було знищено. Ми не можемо стояти осторонь, коли справа стосується екології нашого міста, тому вирішили таким чином відновити баланс у природі”, — розказав Владислав Балінський, керівник громадського руху.
Нагадаємо, у листопаді комунальники висадили нові тополі з перевіреного та якісного посадкового матеріалу на бульварі Івана Лепсе в Києві. Особливістю цих зелених насаджень є те, що вони є селективно виведеним гібридом, котрий не створює пуху навесні та влітку.