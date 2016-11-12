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15 марта, 19:03 • 111045 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154721 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130354 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123423 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108668 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103469 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Одессе прошла акция "Посади дерево"

В Одессе прошла акция "Посади дерево"

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня одесситы высадили деревья на Французском бульваре вдоль трамвайных путей. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Более 40 кленов будут украшать одну из старейших улиц города. Акцию организовали волонтеры и активисты общественного движения "Зеленый лист".

"Из-за постоянной застройки города много деревьев было уничтожено. Мы не можем стоять в стороне, когда дело касается экологии нашего города, поэтому решили таким образом восстановить баланс в природе", - рассказал Владислав Балинский, руководитель общественного движения "Зеленый лист".

Напомним, в ноябре коммунальщики высадили новые тополя из проверенного и качественного посадочного материала на бульваре Ивана Лепсе в Киеве. Особенностью этих зеленых насаждений является то, что они селективно выведенным гибридом, который не создает пуха весной и летом.

Украинские Национальные Новости

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