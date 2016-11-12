В Одессе прошла акция "Посади дерево"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня одесситы высадили деревья на Французском бульваре вдоль трамвайных путей. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Более 40 кленов будут украшать одну из старейших улиц города. Акцию организовали волонтеры и активисты общественного движения "Зеленый лист".
"Из-за постоянной застройки города много деревьев было уничтожено. Мы не можем стоять в стороне, когда дело касается экологии нашего города, поэтому решили таким образом восстановить баланс в природе", - рассказал Владислав Балинский, руководитель общественного движения "Зеленый лист".
Напомним, в ноябре коммунальщики высадили новые тополя из проверенного и качественного посадочного материала на бульваре Ивана Лепсе в Киеве. Особенностью этих зеленых насаждений является то, что они селективно выведенным гибридом, который не создает пуха весной и летом.