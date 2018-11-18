В Одесі правоохоронець погорів на отриманні хабара від наркозалежних
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Співробітники СБУ в Одеській областів викрили на систематичних хабарах оперуповноваженого кримінального розшуку одного з райвідділів Головного управління Нацполіції в Одеській області. Затримали корупціонера під час отримання 400 доларів США у гривневому еквіваленті, передає УНН із посиланням на прес-підрозділ УСБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав гроші від місцевих наркозалежних осіб за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотиків. Вартість своїх „послуг“ зловмисник оцінював від п’ятисот американських доларів. Правоохоронці затримали поліцейського на одній з центральних вулиць Одеси після одержання частини чергового хабара у розмірі чотириста доларів США у гривневому еквіваленті”, — зазначили в УСБУ.
Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні злочині за ознаками ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності, та обрання запобіжного заходу.
Заходи з викриття незаконних дій поліцейського проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.
Як раніше інформував УНН, голову комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України затриманий на хабарі 275 тис. грн.