В Одессе милиционер был пойман на получении взятки от наркозависимых
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили в систематических взятках оперуполномоченного уголовного розыска одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области. Задержали коррупционера при получении 400 долларов США в гривневом эквиваленте, передает УНН со ссылкой на пресс-подразделение УСБУ.
“Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал деньги от местных наркозависимых лиц за непривлечение к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков. Стоимость своих „услуг“ злоумышленник оценивал от пятисот американских долларов. Правоохранители задержали полицейского на одной из центральных улиц Одессы после получения части очередной взятки в размере четыреста долларов США в гривневом эквиваленте”, — отметили в УСБУ.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступлении по признакам ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, и избрании меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению незаконных действий полицейского проводились под процессуальным руководством прокуратуры.
Как ранее информировал УНН, председатель комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины задержан на взятке 275 тыс. грн.