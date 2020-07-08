В Одесі повідомили про підозру військовому, який організував схрон та збував боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. В Одесі оголосили про підозру військовослужбовцю Збройних сил, який підозрюється у викраденні та вивезені з військової частини для перепродажу значну кількість вибухових речовин та боєприпасів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до незаконної діяльності.
Так, за попередньою версією слідства, військовослужбовець Збройних сил викрав та вивіз з військової частини для перепродажу значну кількість вибухових речовин та боєприпасів. Оперативники спецслужби задокументували продаж військовослужбовцем двох гранат Ф-1 та РГД-5 та затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, зі схрону, який зловмисник облаштував біля охоронної зони енергооб’єкту, правоохоронці вилучили 4,9 кг тротилу, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 та 2 міни. Виявлені засоби ураження передано на експертизу.
За висновками експертів, у випадку неконтрольованої детонації засобів ураження створювалась загроза знеструмлення кількох районів області.