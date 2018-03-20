В Одесі повідомили про "мінування" аеропорту
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 березня. УНН. Поліція перевіряє повідомлення про замінування одеського аеропорту. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
“Сьогодні, о 14:06 годині на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що аеропорт заміновано.
На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група”, — йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, в Одесі невідомий зателефонував до поліції та повідомив про замінування консульства Російської Федерації.