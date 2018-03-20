В Одессе сообщили о "минировании" аэропорта
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 марта. УНН. Полиция проверяет сообщение о заминировании одесского аэропорта. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"Сегодня, в 14:06 часов по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован.
На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, в Одессе неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании консульства Российской Федерации.