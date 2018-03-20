В Одессе сообщили о "минировании" аэропорта

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23836 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 30518 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 75966 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 81115 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102625 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109625 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116813 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122025 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133197 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146802 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В Одессе сообщили о "минировании" аэропорта

В Одессе сообщили о "минировании" аэропорта

Киев  •  УНН

 • 7019 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 20 марта. УНН. Полиция проверяет сообщение о заминировании одесского аэропорта. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"Сегодня, в 14:06 часов по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован.

На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, в Одессе неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании консульства Российской Федерации.

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