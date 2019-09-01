В Одесі після пожежі почалися масові перевірки готелів і санаторіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Після пожежі в Одесі в готелі "Токіо Стар" рятувальники почали масові перевірки всіх санаторіїв і готелів по всій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС в Одеській області.
До перевірок залучили фахівців з усієї України. Всього в Одеській області вони повинні будуть перевірити 1001 будівлю до 16 грудня 2019 року. Станом на 30 серпня перевірено 99 будівель.
При огляді приміщень рятувальники звертають увагу на роботу пожежних сигналізацій, засоби пожежогасіння і на те, чи є джерела зовнішнього протипожежного захисту. Вони також перевіряють можливість пожежних машин під'їхати до будівлям у разі пожежі. Також перевіряються шляхи евакуації людей на відповідність пожежним нормам.
За порушення правил пожежної безпеки вже складено 36 адміністративних протоколів.
Нагадаємо, встановлено попередню причину пожежі в одеському готелі "Токіо Стар".