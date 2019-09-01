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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 27124 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116504 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127262 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118567 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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5 марта, 17:33 • 152222 просмотра

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В Одессе после пожара начались массовые проверки гостиниц и санаториев

В Одессе после пожара начались массовые проверки гостиниц и санаториев

Киев  •  УНН

 • 9815 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. После пожара в Одессе в гостинице "Токио Стар" спасатели начали массовые проверки всех санаториев и отелей по всей области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Одесской области.

К проверкам привлекли специалистов со всей Украины. Всего в Одесской области они должны будут проверить 1001 здание до 16 декабря 2019 года. По состоянию на 30 августа проверено 99 зданий.

При осмотре помещений спасатели обращают внимание на работу пожарных сигнализаций, средства пожаротушения и на то, есть источники наружного противопожарного защиты. Они также проверяют возможность пожарных машин подъехать к зданиям в случае пожара. Также проверяются пути эвакуации людей на соответствие пожарным нормам.

За нарушение правил пожарной безопасности уже составлено 36 административных протоколов.

Напомним, установлено предварительную причину пожара в одесской гостинице "Токио Стар".

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