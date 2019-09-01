В Одессе после пожара начались массовые проверки гостиниц и санаториев

К проверкам привлекли специалистов со всей Украины. Всего в Одесской области они должны будут проверить 1001 здание до 16 декабря 2019 года. По состоянию на 30 августа проверено 99 зданий.

При осмотре помещений спасатели обращают внимание на работу пожарных сигнализаций, средства пожаротушения и на то, есть источники наружного противопожарного защиты. Они также проверяют возможность пожарных машин подъехать к зданиям в случае пожара. Также проверяются пути эвакуации людей на соответствие пожарным нормам.

За нарушение правил пожарной безопасности уже составлено 36 административных протоколов.

Напомним, установлено предварительную причину пожара в одесской гостинице "Токио Стар".