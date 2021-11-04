В Одесі під колесами Opel загинула 15-річна дівчина та постраждав 21-річний чоловік – водія розшукують

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Попередньо встановлено, що на людей водій легковика наїхав на пішохідному переході. З місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник втік.

Спочатку для його затримання в дію було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехват".

"Працівники патрульної поліції виявили вказаний автомобіль на вулиці Луніна. Поліцейську операцію "Перехват" знято. Розшук зловмисника триває", - відзначили у поліції.

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