В Одесі під колесами Opel загинула 15-річна дівчина та постраждав 21-річний чоловік – водія розшукують
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Одесі в результаті наїзду на двох пішоходів автомобіля Opel загинула 15-річна дівчина та травмовано 21-річного хлопця. Його доправили до лікарні з переломом ноги. Про це УНН повідомили в поліції Одеської області.
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Попередньо встановлено, що на людей водій легковика наїхав на пішохідному переході. З місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник втік.
Спочатку для його затримання в дію було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехват".
"Працівники патрульної поліції виявили вказаний автомобіль на вулиці Луніна. Поліцейську операцію "Перехват" знято. Розшук зловмисника триває", - відзначили у поліції.
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