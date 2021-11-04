В Одессе под колесами Opel погибла 15-летняя девушка и пострадал 21-летний мужчина - водителя разыскивают
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Одессе в результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги. Об этом УНН сообщили в полиции Одесской области.
Детали
Предварительно установлено, что на людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся.
Сначала для его задержания в действие была введена специальная полицейская операция "Перехват".
"Работники патрульной полиции обнаружили указанный автомобиль на улице Лунина. Полицейская операция "Перехват" снята. Розыск злоумышленника продолжается", - отметили в полиции.
Напомним
В Одессе водитель маршрутки совершил наезд на 5-летнего ребенка.