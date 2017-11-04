В Одесі обвалилася частина житлового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вчора ввечері у Малинівському районі Одеси обвалилася частина двоповерхового житлового будинку. Про це повідомив радник глави Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Одеса, приблизно о 20:00 до чергової частини ГУНП Поліції Одеської області надійшло повідомлення про частковий обвал житлової будівлі (1917 року будівництва) в Малиновському районі міста”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обвалу було частково пошкоджено приватне помешкання на другому поверсі будинку, в якому в восьми квартирах проживає 13 осіб. Крім того, було пошкоджено газовий трубопровід та електромережу будівлі.
“Евакуація мешканців у кількості 10 осіб, що в цей час знаходились в будинку, пройшла успішно, ніхто не постраждав”, — відзначено в повідомленні.
Наразі на місці інциденту триває розбір завалу, працюють особовий склад ДСНС та комунальні служби.
Як повідомляв УНН, покрівля будівлі обвалилась на Львівщині, є жертва.