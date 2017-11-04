В Одессе обрушилась часть жилого дома

"Одесса, примерно в 20:00 в дежурную часть ГУНП Полиции Одесской области поступило сообщение об частичном обвале жилого здания (1917 года постройки) в Малиновском районе города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обвала было частично повреждено частное помещение на втором этаже дома, в котором в восьми квартирах проживает 13 человек. Кроме того, был поврежден газовый трубопровод и электросеть здания.

"Эвакуация жителей в количестве 10 человек, которые в это время находились в доме, прошла успешно, никто не пострадал", - отмечено в сообщении.

Сейчас на месте инцидента продолжается разбор завала, работают личный состав ГСЧС и коммунальные службы.

Как сообщал УНН, кровля здания обрушилась во Львовской области, есть жертва.