В Одессе обрушилась часть жилого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Вчера вечером в Малиновском районе Одессы обрушилась часть двухэтажного жилого дома. Об этом сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Одесса, примерно в 20:00 в дежурную часть ГУНП Полиции Одесской области поступило сообщение об частичном обвале жилого здания (1917 года постройки) в Малиновском районе города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обвала было частично повреждено частное помещение на втором этаже дома, в котором в восьми квартирах проживает 13 человек. Кроме того, был поврежден газовый трубопровод и электросеть здания.
"Эвакуация жителей в количестве 10 человек, которые в это время находились в доме, прошла успешно, никто не пострадал", - отмечено в сообщении.
Сейчас на месте инцидента продолжается разбор завала, работают личный состав ГСЧС и коммунальные службы.
Как сообщал УНН, кровля здания обрушилась во Львовской области, есть жертва.