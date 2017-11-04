В Одессе обрушилась часть жилого дома

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 3311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65411 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133409 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108694 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111111 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108989 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101586 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106129 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102855 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Одессе обрушилась часть жилого дома

В Одессе обрушилась часть жилого дома

Киев  •  УНН

 • 11021 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Вчера вечером в Малиновском районе Одессы обрушилась часть двухэтажного жилого дома. Об этом сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Одесса, примерно в 20:00 в дежурную часть ГУНП Полиции Одесской области поступило сообщение об частичном обвале жилого здания (1917 года постройки) в Малиновском районе города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обвала было частично повреждено частное помещение на втором этаже дома, в котором в восьми квартирах проживает 13 человек. Кроме того, был поврежден газовый трубопровод и электросеть здания.

"Эвакуация жителей в количестве 10 человек, которые в это время находились в доме, прошла успешно, никто не пострадал", - отмечено в сообщении.

Сейчас на месте инцидента продолжается разбор завала, работают личный состав ГСЧС и коммунальные службы.

Как сообщал УНН, кровля здания обрушилась во Львовской области, есть жертва.

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