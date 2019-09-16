В Одесі обікрали прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Одесі невідомий обікрав квартиру прокурора. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невстановлена особа проникла до квартири, у якій мешкає прокурор місцевої прокуратури, поки господаря не було вдома.
Зловмисник викрав з квартири парфуми, годинник, ювелірні прикраси та гроші та зник з місця вчинення злочину у невідомому напрямку.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).
Нагадаємо, у серпні на Львівщині обікрали прокурора.