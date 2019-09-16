В Одессе обокрали прокурора

Неустановленное лицо проникло в квартиру, в которой проживает прокурор местной прокуратуры, пока хозяина не было дома.

Злоумышленник похитил из квартиры духи, часы, ювелирные украшения и деньги и скрылся с места совершения преступления в неизвестном направлении.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Напомним, в августе во Львовской области обокрали прокурора.