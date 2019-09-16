В Одессе обокрали прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Одессе неизвестный обокрал квартиру прокурора. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Неустановленное лицо проникло в квартиру, в которой проживает прокурор местной прокуратуры, пока хозяина не было дома.
Злоумышленник похитил из квартиры духи, часы, ювелирные украшения и деньги и скрылся с места совершения преступления в неизвестном направлении.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Напомним, в августе во Львовской области обокрали прокурора.