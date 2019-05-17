В Одесі невідомі викрали у пенсіонерки сейф з цінностями
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Одесі невідомі викрали домашній сейф пенсіонерки, в якому жінка зберігала гроші та цінності. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася поки жінки не було вдома. Зловмисники проникли до приватного будинку та забрали сейф. У сейфі зберігалися документи, годинники, ювелірні вироби та гроші на суму понад 8 тисяч доларів.
За зверненням власниці розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).
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Як повідомляв УНН, у Білорусі невідомі на "Волзі" викрали і вбили співробітника ДАІ.