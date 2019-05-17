У Білорусі невідомі на "Волзі" викрали і вбили співробітника ДАІ

КИЇВ. 17 травня. УНН. Увечері 16 травня в Могильовській області Білорусі міліцію підняли по тривозі, в регіоні ввели в дію план "сирени", на дорогах по всій країні виставили блокпости, бо було викрадено співробітника ДАІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода" і портал Tut.by.