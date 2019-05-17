У Білорусі невідомі на "Волзі" викрали і вбили співробітника ДАІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Увечері 16 травня в Могильовській області Білорусі міліцію підняли по тривозі, в регіоні ввели в дію план "сирени", на дорогах по всій країні виставили блокпости, бо було викрадено співробітника ДАІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода" і портал Tut.by.
Викрали лейтенанта дорожньо-патрульної служби ДАІ. Імовірно, співробітник ДАІ один виїхав на виклик в могильовський мікрорайон Чапаєвка і був захоплений.
За інформацією, яку о 20:00 розіслали всім постам і співробітникам міліції, офіцера відвезли на легковому автомобілі ГАЗ ("Волга") чорного кольору з тонованими вікнами і російськими реєстраційними номерами. Номери 67-й або 69-й регіон Росії, написали в Tut.by.
Телеграм-канал NEXTA повідомив, що з переговорів міліції стало відомо - "Волгу" затримали в Гомелі.
Офіційний представник Слідчого комітету Сергій Кабаковіч близько 23:00 сказав "Радіо Свобода", що поки не має інформації про те, чи затримали підозрюваних.
За інформацією Tut.by, викраденого офіцера знайшли мертвим. Ще пізніше цю інформацію підтвердила державне телебачення. Офіційна представниця Міністерства внутрішніх справ Ольга Чамаданава в ефірі програми "Панорама" на телеканалі "Білорусь 1" сказала, що загинув лейтенант 1996 року народження.
У телеграм-каналі Слідчого комітету Білорусі повідомили, що порушено кримінальну справу за статтею 362 (Вбивство співробітника органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням ним обов'язків по охороні громадського порядку) і справа знаходиться "на особистому контролі" голови СК Івана Носкевича.
Слідчі, міліція і експерти працюють на місці події.
Нагадаємо, у білоруському місті Могильов було заарештовано автомобіль з номерами терористичної організації "ЛНР".