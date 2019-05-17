В Беларуси неизвестные на "Волге" похитили и убили сотрудника ГАИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Вечером 16 мая в Могилевской области Беларуси милицию подняли по тревоге, в регионе ввели в действие план "сирены", на дорогах по всей стране выставили блокпосты, так как был похищен сотрудник ГАИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода" и портал Tut.by.
Похитили лейтенанта дорожно-патрульной службы ГАИ. Предположительно, сотрудник ГАИ один выехал на вызов в могилевский микрорайон Чапаевка и был захвачен.
По информации, которую в 20:00 разослали всем постам и сотрудникам милиции, офицера увезли на легковом автомобиле ГАЗ ("Волга") черного цвета с тонированными окнами и российскими регистрационными номерами. Номера 67-й или 69-й регион России, написали в Tut.by.
Телеграм-канал NEXTA сообщил, что с переговоров милиции следует - "Волгу" задержали в Гомеле.
Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович около 23:00 по минскому времени сказал "Радио Свобода", что пока не располагает информацией о том, задержали ли подозреваемых.
По информации Tut.by, похищенного офицера нашли мертвым. Еще позже эту информацию подтвердила государственное телевидение. Официальная представительница Министерства внутренних дел Ольга Чамаданава в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" сказала, что погиб лейтенант 1996 года рождения.
В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 362 (Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка) и дело находится "на личном контроле" председателя СК Ивана Носкевича.
Следователи, милиция и эксперты работают на месте происшествия.
Напомним, в белорусском городе Могилев был арестован автомобиль с номерами террористической организации "ЛНР".