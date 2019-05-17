В Беларуси неизвестные на "Волге" похитили и убили сотрудника ГАИ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46159 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69611 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86146 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98581 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123620 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111802 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137887 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Беларуси неизвестные на "Волге" похитили и убили сотрудника ГАИ

В Беларуси неизвестные на "Волге" похитили и убили сотрудника ГАИ

Киев  •  УНН

 • 12058 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Вечером 16 мая в Могилевской области Беларуси милицию подняли по тревоге, в регионе ввели в действие план "сирены", на дорогах по всей стране выставили блокпосты, так как был похищен сотрудник ГАИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода" и портал Tut.by.

Похитили лейтенанта дорожно-патрульной службы ГАИ. Предположительно, сотрудник ГАИ один выехал на вызов в могилевский микрорайон Чапаевка и был захвачен.

По информации, которую в 20:00 разослали всем постам и сотрудникам милиции, офицера увезли на легковом автомобиле ГАЗ ("Волга") черного цвета с тонированными окнами и российскими регистрационными номерами. Номера 67-й или 69-й регион России, написали в Tut.by.

Телеграм-канал NEXTA сообщил, что с переговоров милиции следует - "Волгу" задержали в Гомеле.

Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович около 23:00 по минскому времени сказал "Радио Свобода", что пока не располагает информацией о том, задержали ли подозреваемых.

По информации Tut.by, похищенного офицера нашли мертвым. Еще позже эту информацию подтвердила государственное телевидение. Официальная представительница Министерства внутренних дел Ольга Чамаданава в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" сказала, что погиб лейтенант 1996 года рождения.

В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 362 (Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка) и дело находится "на личном контроле" председателя СК Ивана Носкевича.

Следователи, милиция и эксперты работают на месте происшествия.

Напомним, в белорусском городе Могилев был арестован автомобиль с номерами террористической организации "ЛНР".

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