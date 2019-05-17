В Беларуси неизвестные на "Волге" похитили и убили сотрудника ГАИ

КИЕВ. 17 мая. УНН. Вечером 16 мая в Могилевской области Беларуси милицию подняли по тревоге, в регионе ввели в действие план "сирены", на дорогах по всей стране выставили блокпосты, так как был похищен сотрудник ГАИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода" и портал Tut.by.