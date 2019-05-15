П'яний чоловік на викраденій "швидкій" влетів у електроопору
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Чернівецькій області чоловік у стані алкогольного сп’яніння заволодів автомобілем швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, 14 травня до поліції надійшло повідомлення від головного лікаря Герцаївської центральної районної лікарні про те, що невідома особа заволоділа службовим автомобілем "УАЗ-3962", припаркованим біля приймального відділення лікувального закладу, а також здійснила наїзд на електроопору.
"На місці події слідчо-оперативна група встановила особу 42-річного жителя села Круп’янське, задокументувала правопорушення та опитала свідків події. Результати медичного огляду підтвердили, що викрадач під час вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння", - прокоментували в поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 КК України - незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, у столиці зі стріляниною затримали чоловіка, який незаконно заволодів автівкою та при спробі втечі чинив опір і вдарив поліцейського.