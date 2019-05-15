Пьяный мужчина на угнанной "скорой" влетел в электроопору
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Черновицкой области мужчина в состоянии алкогольного опьянения завладел автомобилем скорой медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, 14 мая в полицию поступило сообщение от главного врача Герцаевский центральной районной больницы о том, что неизвестный завладел служебным автомобилем "УАЗ-3962", припаркованным возле приемного отделения лечебного учреждения, а также совершила наезд на электроопору.
"На месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность 42-летнего жителя села Крупянское, задокументировала правонарушение и опросила свидетелей происшествия. Результаты медицинского осмотра подтвердили, что похититель во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения", - прокомментировали в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 289 УК Украины - незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в столице со стрельбой задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем и при попытке побега сопротивлялся и ударил полицейского.