В Одессе неизвестные похитили у пенсионерки сейф с ценностями

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 47460 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 71450 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87834 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100013 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123838 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111850 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137925 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе неизвестные похитили у пенсионерки сейф с ценностями

В Одессе неизвестные похитили у пенсионерки сейф с ценностями

Киев  •  УНН

 • 14465 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Одессе неизвестные похитили домашний сейф пенсионерки, в котором женщина хранила деньги и ценности. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Кража произошла пока женщины не было дома. Злоумышленники проникли в частный дом и забрали сейф. В сейфе хранились документы, часы, ювелирные изделия и деньги в сумме более 8000 долларов.

По обращению владелицы начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

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Как сообщал УНН, в Беларуси неизвестные на "Волге" похитили и убили сотрудника ГАИ .

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