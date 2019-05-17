В Одессе неизвестные похитили у пенсионерки сейф с ценностями
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Одессе неизвестные похитили домашний сейф пенсионерки, в котором женщина хранила деньги и ценности. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Кража произошла пока женщины не было дома. Злоумышленники проникли в частный дом и забрали сейф. В сейфе хранились документы, часы, ювелирные изделия и деньги в сумме более 8000 долларов.
По обращению владелицы начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
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Как сообщал УНН, в Беларуси неизвестные на "Волге" похитили и убили сотрудника ГАИ .