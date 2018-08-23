В Одесі над Потьомкінськими сходами розгорнули прапор України
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 серпня. УНН. З нагоди Дня Прапора України над Потьомкінськими сходами в Одесі розгорнули 27-метровий прапор, повідомляє кореспондент УНН.
У заході взяли участь близько 300 одеситів, курсантів, а також гостей міста, які пронесли стяг України над Потьомкінськими сходами. Біля пам'ятника Дюку, тримаючи в руках 27-метровий прапор, учасники заходу заспівали гімн України.
За словами організаторів акції, щороку до велетенського синьо-жовтого стягу дошивають один метр полотна, що символізує вік нашої держави.
Зазначимо, цей захід проводиться в рамках щорічного "Вишиванкового фестивалю". Уже завтра від пам'ятника Дюку навколо морського вокзалу одесити планують створити найбільший в Україні вишиванковий ланцюг.
Як повідомляв УНН, у День Державного прапора України у Києві розгорнули рекордно довгий синьо-жовтий стяг - 2700 метрів
Нагадаємо, що сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного прапора.