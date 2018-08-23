В Одессе над Потемкинской лестницей развернули флаг Украины
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 августа. УНН. По случаю Дня Флага Украины над Потемкинской лестницей в Одессе развернули 27-метровый флаг, сообщает корреспондент УНН.
В мероприятии приняли участие около 300 одесситов, курсантов, а также гостей города, которые пронесли флаг Украины над Потемкинской лестницей. Возле памятника Дюку, держа в руках 27-метровый флаг, участники мероприятия спели гимн Украины.
По словам организаторов акции, ежегодно к гигантскому сине-желтому флагу дошивают один метр полотна, что символизирует возраст нашего государства.
Отметим, это мероприятие проводится в рамках ежегодного "Вышиванкового фестиваля". Уже завтра от памятника Дюку вокруг морского вокзала одесситы планируют создать самую большую в Украине вышиванковую цепь.
Как сообщал УНН, в День Государственного флага Украины в Киеве развернули рекордно длинный сине-желтый флаг - 2700 метров
Напомним, что сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага.