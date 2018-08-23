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В Одессе над Потемкинской лестницей развернули флаг Украины

Киев • УНН

 • 43871 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 августа. УНН. По случаю Дня Флага Украины над Потемкинской лестницей в Одессе развернули 27-метровый флаг, сообщает корреспондент УНН.

В Одессе над Потемкинской лестницей развернули флаг Украины

В мероприятии приняли участие около 300 одесситов, курсантов, а также гостей города, которые пронесли флаг Украины над Потемкинской лестницей. Возле памятника Дюку, держа в руках 27-метровый флаг, участники мероприятия спели гимн Украины.

По словам организаторов акции, ежегодно к гигантскому сине-желтому флагу дошивают один метр полотна, что символизирует возраст нашего государства.

Отметим, это мероприятие проводится в рамках ежегодного "Вышиванкового фестиваля". Уже завтра от памятника Дюку вокруг морского вокзала одесситы планируют создать самую большую в Украине вышиванковую цепь.

Как сообщал УНН, в День Государственного флага Украины в Киеве развернули рекордно длинный сине-желтый флаг - 2700 метров

Напомним, что сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага.

Украинские Национальные Новости

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