В Одесі "мінували" Господарський суд
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На лінію “102” надійшло телефонне повідомлення про замінування Господарського суду Одеської області, інформація не підтвердилася. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
До правоохоронців надійшло телефонне повідомлення про те, що Господарський суд Одеської області заміновано.
На місце події виїхали працівники поліції, рятувальники, працівники вибухо-технічного відділу та кінологи, які перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних речовин.
Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних речовин.