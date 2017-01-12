В Одесі "мінували" Господарський суд

До правоохоронців надійшло телефонне повідомлення про те, що Господарський суд Одеської області заміновано.

На місце події виїхали працівники поліції, рятувальники, працівники вибухо-технічного відділу та кінологи, які перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних речовин.

Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних речовин.