В Одессе "минировали" Хозяйственный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. На линию "102" поступило телефонное сообщение о заминировании Хозяйственного суда Одесской области, информация не подтвердилась. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Одесской области.
В милицию поступило телефонное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области заминирован.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, спасатели, работники взрыво-технического отдела и кинологи, которые проверяют здание и прилегающую к ней территорию на наличие взрывоопасных веществ.
Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных веществ.