В Одесі мешканці 19 вулиць залишилися без світла через ремонтні роботи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Одесі через ремонтно-відновлювальні роботи частина абонентів Центрального РЕМ без світла. Про це повідомляє Одеська міська рада, передає УНН.

Цитата

«ДТЕК проводить ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів Центрального РЕМ за наступними адресами: Виїзна, Дорбуду пров., Партизанська, Станкобудівельна, Стовпова. Роботи продовжаться до 15:00», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи планується закінчити о 19:00 за адресми: 1-а Ползунова, 1-й Ползунова пров., Бородінська, Горизонтальна, Магістральна, Миколи Аркаса, Нескучна, Патріотична, Петра Лещенка, Північна, Ползунова, Учнівська, Чернівецький пров., Чумацька.

Доповнення

16 квітня у Борисполі на Київщині були аварійні відключення світла.

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