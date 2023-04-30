В Одесі мешканці 19 вулиць залишилися без світла через ремонтні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Одесі через ремонтно-відновлювальні роботи частина абонентів Центрального РЕМ без світла. Про це повідомляє Одеська міська рада, передає УНН.
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«ДТЕК проводить ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів Центрального РЕМ за наступними адресами: Виїзна, Дорбуду пров., Партизанська, Станкобудівельна, Стовпова. Роботи продовжаться до 15:00», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що роботи планується закінчити о 19:00 за адресми: 1-а Ползунова, 1-й Ползунова пров., Бородінська, Горизонтальна, Магістральна, Миколи Аркаса, Нескучна, Патріотична, Петра Лещенка, Північна, Ползунова, Учнівська, Чернівецький пров., Чумацька.
Доповнення
16 квітня у Борисполі на Київщині були аварійні відключення світла.