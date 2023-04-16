У Борисполі на Київщині аварійні відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міська рада Борисполя повідомила про аварійні відключення електроенергії у місті, пише УНН.
Місцеві жителі почали повідомляти про зникнення світла з самого ранку. Пізніше міська влада повідомила про аварію.
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«У місті аварійні відключення світла. Без напруги чотири високовольтні лінії. Фахівці ДТЕК працюють на місці», - йдеться у повідомленні міської ради.
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