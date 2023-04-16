В Борисполе Киевской области аварийные отключения света

Местные жители начали сообщать об исчезновении света с самого утра. Позже городские власти сообщили об аварии.

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«В городе аварийные отключения света. Без напряжения четыре высоковольтные линии. Специалисты ДТЭК работают на месте», - говорится в сообщении городского совета.

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