В Одесі люди несуть квіти до місця трагічних подій 2 травня
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. В Одесі з ранку люди приносять квіти до Будинку профспілок на Куликовому полі, де 2 квітня 2014 року пожежа забрала життя щонайменше 48 осіб, передає кореспондент УНН.
Станом на 11:00 до Будинку профспілок прийшло більше півсотні осіб, переважно - літні люди, з квітами.
Територія перебуває під посиленою охороною правоохоронців, біля підходів до Куликового поля встановлено КПП з металошукачами, поліцейські перевіряють особисті речі відвідувачів.
На територію заборонено проносити символіку комуністичного та націонал-соціалістичного характеру.
Чоловіка, що вигукував гасла "Ленін жил, Ленін жив", вивели з території правоохоронці і заборонили прохід за периметр.
Нагадаємо, публічну безпеку і порядок 2 травня в Одесі забезпечують понад 2 тис. правоохоронців.