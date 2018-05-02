В Одессе люди несут цветы к месту трагических событий 2 мая
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. В Одессе с утра люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где 2 апреля 2014 года пожар унес жизни по меньшей мере 48 человек, передает корреспондент УНН.
По состоянию на 11:00 к Дому профсоюзов пришли более полусотни человек, в основном - пожилые люди, с цветами.
Территория находится под усиленной охраной правоохранителей, возле подходов к Куликову полю установлено КПП с металлоискателями, полицейские проверяют личные вещи посетителей.
На территорию запрещено проносить символику коммунистического и национал-социалистического характера.
Мужчину, который выкрикивал лозунги "Ленин жил, Ленин жив", вывели с территории правоохранители и запретили проход за периметр.
Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе обеспечивают более 2 тыс. правоохранителей.