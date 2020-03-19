В Одесі люди блокували роботу громадського транспорту через карантин

“Декілька випадків надходило сьогодні на лінію 102, але під час виїзду на місце ця інформація не підтверджувалась. В одному з випадків заявник, який повідомив на лінію 102, на дзвінки патрульних не відповідав, тобто підтвердження не було. Але з цих матеріалів, фото, які ми бачимо - дійсно, були конфлікти, але це були конфлікти через порушення з боку пасажирів. Щодо перевізників - то до них питань нема, тому що порушення з боку перевізників в громадському транспорті не було виявлено”, - сказала Алла Марченко.

Вона зазначила, що наразі маршрутний транспорт працює.

“Тому що я щойно контролювала цю ситуацію і знову телефонувала до командирів - транспорт рухається, контроль є. Але ще раз нагадаю, що ціль - це не виявити порушника і його оштрафувати - це попередження, профілактика, превентивна робота з населенням та водіями”, - додала Алла Марченко.

Нагадаємо, у Києві патрульні п’ять разів виїжджали на виклики через перекриття руху громадського транспорту.



