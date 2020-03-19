В Одесі люди блокували роботу громадського транспорту через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. До патрульної поліції Одеської області сьогодні надійшли повідомлення про блокування роботи громадського транспорту через карантинні обмеження. Про це журналісту УНН повідомила начальник пресслужби управління патрульної поліції в Одеської області Алла Марченко.
“Декілька випадків надходило сьогодні на лінію 102, але під час виїзду на місце ця інформація не підтверджувалась. В одному з випадків заявник, який повідомив на лінію 102, на дзвінки патрульних не відповідав, тобто підтвердження не було. Але з цих матеріалів, фото, які ми бачимо - дійсно, були конфлікти, але це були конфлікти через порушення з боку пасажирів. Щодо перевізників - то до них питань нема, тому що порушення з боку перевізників в громадському транспорті не було виявлено”, - сказала Алла Марченко.
Вона зазначила, що наразі маршрутний транспорт працює.
“Тому що я щойно контролювала цю ситуацію і знову телефонувала до командирів - транспорт рухається, контроль є. Але ще раз нагадаю, що ціль - це не виявити порушника і його оштрафувати - це попередження, профілактика, превентивна робота з населенням та водіями”, - додала Алла Марченко.
Нагадаємо, у Києві патрульні п’ять разів виїжджали на виклики через перекриття руху громадського транспорту.