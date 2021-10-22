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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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В Одесі ліквідували наслідки негоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Рятувальники ліквідували наслідки негоди в Одесі, коли у результаті штормового вітру 21 жовтня на території міста було повалено декілька десятків дерев.

В Одесі ліквідували наслідки негоди

Найбільший деревопад спостерігався в районі Пересипу і проспекту Шевченка.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано пошкодження декількох автомобілів. Жертв і постраждалих немає.

У зв’язку з падінням дерев на контактну мережу в четвер сталися перебої в роботі шести трамвайних і трьох тролейбусних маршрутів. Як повідомляють у пресслужбі КП “Одесміськелектротранс”, станом на 22 жовтня всі маршрути повністю відновили роботу в звичайному режимі.

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