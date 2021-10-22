В Одесі ліквідували наслідки негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Рятувальники ліквідували наслідки негоди в Одесі, коли у результаті штормового вітру 21 жовтня на території міста було повалено декілька десятків дерев.
Найбільший деревопад спостерігався в районі Пересипу і проспекту Шевченка.
Працівниками Державтоінспекції зафіксовано пошкодження декількох автомобілів. Жертв і постраждалих немає.
У зв’язку з падінням дерев на контактну мережу в четвер сталися перебої в роботі шести трамвайних і трьох тролейбусних маршрутів. Як повідомляють у пресслужбі КП “Одесміськелектротранс”, станом на 22 жовтня всі маршрути повністю відновили роботу в звичайному режимі.