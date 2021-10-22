В Одессе ликвидировали последствия непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Одессе, когда в результате штормового ветра 21 октября на территории города было повалено несколько десятков деревьев.
Наибольший древопад наблюдался в районе Пересыпи и проспекта Шевченко.
Зафиксировано повреждение нескольких автомобилей. Жертв и пострадавших нет.
В связи с падением деревьев на контактную сеть в четверг случились перебои в работе шести трамвайных и трех троллейбусных маршрутов. Как сообщают в пресс-службе КП “Одесгорэлектротранс”, по состоянию на 22 октября все маршруты полностью восстановили работу в обычном режиме.