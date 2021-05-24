В Одесі група лікарів "торгувала" рецептами на використання наркотичних засобів

Деталі

“Встановлено, що троє працівників приватної наркологічної клініки — 46-річна одеситка та двоє чоловіків з Донеччини й Чернігівщини віком 44-х та 30-ти років — під виглядом надання допомоги наркозалежним людям незаконно видавали рецепти на наркотичні лікарські засоби, що містили метадон та бупренорфін громадянам без обстеження та встановлення діагнозу “наркоманія”, — вказано у повідомленні.

Рецептурні бланки форми № 3, які посадові особи купували в держави по три гривні, у незаконний спосіб вони реалізовували по 500. За кілька місяців правопорушники неправомірно видали майже 1300 рецептів на понад 600 тисяч гривень. Діяльність їх припинили працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ.

“Вчора спільно зі слідчими відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за силової підтримки спецпідрозділу ТОР Управління патрульної поліції в Одеській області за місцем здійснення діяльності фігурантів був проведений санкціонований обшук. Вилучено медичні картки хворих без зазначення прізвищ пацієнтів із визначеним діагнозом „наркоманія“ за підписом лікарів, бланки форми № 3, прайс-листи із зазначенням вартості послуг та пропонованих нарковмісних лікарських засобів, касові чеки, комп’ютерну техніку, гроші та інші речові докази протиправної діяльності фігурантів”, — додали у поліції.

Доповнення

За результатами досудового розслідування усім трьом правопорушникам оголошено підозри (підозри за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.ч.1 та 2 ст.319 й ч.1 ст.320 Кримінального кодексу України) у порушенні встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та незаконній видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою. Згідно з чинним законодавством, правопорушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.