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В Одессе группа врачей "торговала" рецептами на использование наркотических средств

Киев • УНН

 • 13169 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Одессе правоохранители разоблачили группу врачей, нарушавших правила использования наркотических средств и торговавших рецептами на право их приобретения, сообщили в ГУНП в Одесской области, передает УНН.

В Одессе группа врачей "торговала" рецептами на использование наркотических средств

Детали

“Установлено, что трое работников частной наркологической клиники — 46-летняя одесситка и двое мужчин из Донецкой и Черниговской областей возрасте 44-х и 30-ти лет — под видом оказания помощи наркозависимым людям незаконно выдавали рецепты на наркотические лекарственные средства, содержащие метадон и бупренорфин гражданам без обследования и установления диагноза “наркомания”, — указано в сообщении.

Рецептурные бланки формы № 3, должностные лица покупали у государства по три гривны, незаконным образом они реализовывали по 500. За несколько месяцев правонарушители неправомерно выдали почти 1300 рецептов на более 600 тысяч гривен. Деятельность их прекратили работники Управления по борьбе с наркопреступностью в Одесской области ДБН НПУ.

“Вчера совместно со следователями отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 при силовой поддержке спецподразделения ТОР Управления патрульной полиции в Одесской области по месту осуществления деятельности фигурантов был проведен санкционированный обыск. Изъято медицинские карты больных без указания фамилий пациентов с определенным диагнозом „наркомания“ за подписью врачей, бланки формы № 3, прайс-листы с указанием стоимости услуг предлагаемых наркосодержащих лекарственных средств, кассовые чеки, компьютерная техника, деньги и другие вещественные доказательства противоправной деятельности фигурантов”, — добавили в полиции.

Дополнение

По результатам предварительного расследования всем трем правонарушителям объявлено подозрения (подозрения по ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.ч.1 и 2 ст.319 и ч.1 ст.320 Уголовного кодекса Украины) в нарушении установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и незаконной выдачи рецептов на право приобретения наркотических средств, совершенных по предварительному сговору. Согласно действующему законодательству, правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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