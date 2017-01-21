В Одесі горів ринок “Привоз”
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні близько 16:00 на одеському ринку “Привоз” сталася пожежа. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ДСНС в Одеській області Андрій Мельник.
На місце події виїхало 4 пожежних автомобілі.
“Займання почалося з боку вулиці Естонської. В результаті події вигоріло чотири павільйони”, — повідомили в ДСНС в Одеській області.
Вогонь вдалося ліквідувати протягом 20 хвилин, ніхто не постраждав. Наразі на місці події працюють рятувальники.
Нагадаємо, вночі 20 січня у Голосіївському районі Києва горіли торговельні кіоски на ринку.