В Одессе горел рынок "Привоз"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня около 16:00 на одесском рынке "Привоз" произошел пожар. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь ГосЧС в Одесской области Андрей Мельник.
На место происшествия выехали 4 пожарных автомобиля.
"Возгорание началось со стороны улицы Эстонской. В результате происшествия выгорело четыре павильона", - сообщили в ГосЧС в Одесской области.
Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Напомним, ночью 20 января в Голосеевском районе Киева горели торговые киоски на рынке.