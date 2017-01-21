В Одессе горел рынок "Привоз"

На место происшествия выехали 4 пожарных автомобиля.

"Возгорание началось со стороны улицы Эстонской. В результате происшествия выгорело четыре павильона", - сообщили в ГосЧС в Одесской области.

Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, ночью 20 января в Голосеевском районе Киева горели торговые киоски на рынке.