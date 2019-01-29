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В Одесі чоловік убив свою знайому за відмову вийти за нього заміж

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Суворовському районі Одеси затримали 69-річного чоловіка, який убив свою знайому за відмову вийти за нього заміж. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

"В ході слідчо-розшукових дій було встановлено, що до вбивства причетний 69-річний знайомий потерпілої, який останнім був у неї вдома. Підозрюваний зізнався, що приходив до жінки з пропозицією створити сім’ю, але та відмовила йому в грубій формі. Не очікуючи такого повороту подій, чоловік "вибухнув" і схопився за молоток. Вдаривши ним кілька разів жінку по голові, він покинув її житло", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, без ознак життя 60-річну одеситку знайшла сусідка. Крім того, під час огляду місця події було встановлено, що з будинку потерпілої зник золотий ланцюжок з кулоном, а також гаманець з телефоном і грошима.

За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Сумській області чоловік вбив двох людей, а потім заснув біля них. 

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