В Одессе мужчина убил свою знакомую за отказ выйти за него замуж

"В ходе следственно-розыскных действий было установлено, что к убийству причастен 69-летний знакомый потерпевшего, который последним был у нее дома. Подозреваемый признался, что приходил к женщине с предложением создать семью, но та отказала ему в грубой форме. Не ожидая такого поворота событий, человек "взорвался" и схватился за молоток. Ударив им несколько раз женщину по голове, он покинул ее жилье", - говорится в сообщении.



По данным полиции, без признаков жизни 60-летнюю одесситку нашла соседка. Кроме того, при осмотре места происшествия было установлено, что из дома потерпевшей исчезли золотая цепочка с кулоном, а также кошелек с телефоном и деньгами.



По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.



Напомним, в Сумской области мужчина убил двух человек, а потом уснул у них.