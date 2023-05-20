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В Одесі через аварійне відключення 14 тисяч абонентів залишилось без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН.  В Одесі сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. За даними ДТЕК Одеські електромережі, 14 тисяч клієнтів тимчасово залишилися без світла, передає УНН.

Деталі

Аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси сталося сьогодні о 18:17.

Без світла тимчасово залишилися 14 тисяч клієнтів у Хаджибейському (колишньому Малиновському) районі, мікрорайон Черемушки.

За даними ДТЕК Одеські електромережі, енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії та частково, де це можливо, перезаживлюють клієнтів на резервну лінію.

Орієнтовний час відновлення світла - 21:00.

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